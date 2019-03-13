Дмитрий Медведев оценил новый терминал аэропорта Емельяново в Красноярске

Премьер-министр России Дмитрий Медведев осмотрел новый терминал аэропорта Емельяново в Красноярске, который принимал гостей недавней Универсиады.

Он прошел через общую зону аэровокзала, зону прилета внутренних рейсов и трансферную зону. Терминал был сдан в эксплуатацию еще в 2017 году, но только в 2019 начал принимать и отправлять международные рейсы.

Сейчас он обслуживает 28 российских и зарубежных авиакомпаний, которые осуществляют перевозки по 60-и с лишним направлениям. Медведев увиденным остался доволен – отметил, что залы просторные, а здание производит хорошее впечатление.