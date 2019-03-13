Турецкая береговая охрана блокировала арестованный российский сухогруз

Арестованный в Стамбуле сухогруз «Стримлайн» с российским экипажем окружила береговая охрана Турции. Военные катера следят, чтобы моряки не выполнили свою угрозу - перекрыть пролив Босфор.

Капитан «Стримлайна» Бахман Багиров обещает это сделать, если команде судна немедленно не выплатят зарплату и не позволят вернуться на родину.

Багиров уже пообщался с сотрудниками береговой охраны. По его словам, патрульные хотели убедиться, что угрозы он делал невсерьез.

Но моряки доведены до отчаяния и готовы на крайние меры. Вдали от дома они уже почти десять месяцев. В июне прошлого года сухогруз, который отправился из Ростова в Стамбул на ремонт, задержали по иску бывшего владельца к нынешнему.

Все время, что длится тяжба, восемь моряков остаются на борту. Им не дают смениться и не платят.

Долги превысили сто тысяч долларов. На связь компания-судовладелец не выходит.