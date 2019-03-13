МИД Украины отреагировал на ноту Москвы о нарушениях Договора о дружбе
Срок действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ истекает 1 апреля 2019 года.
© Фото: skhakirov, flickr
Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин отреагировал на поступление дипломатической ноты из Москвы, в которой перечисляются допущенные Киевом нарушения Договора о дружбе.
Сам Климкин считает прекращение действия этого документа очередным шагом к независимости и демократии.
«Все 12 страниц ноты о том, что это только сама Украина систематически нарушала Договор. Значит мы все делаем правильно», - написал Климкин на своей странице в Facebook.
Официальный Киев отказался продлять действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Он действовал с апреля 1999 года. Соответствующее решение президент Украины Петр Порошенко принял 10 декабря прошлого года.
В Москве такое решение встретили с сожалением.