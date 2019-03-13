Глава Венесуэлы попросил у России помощи в расследовании кибератаки

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намеревается просить помощи в расследовании совершенной атаки на систему электроснабжения страны. Пособниками в этом деле могут стать ООН, Россия, Китай, Иран и Куба.

Мадуро отметил, что выбор пал на данные страны из-за наличия у них опыта в вопросах защиты от кибератак. Для расследования нападения на систему электроснабжения глава Венесуэлы сформировал специальную комиссию. Он подчеркнул, что восстановить работу техники благополучно удалось. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Мадуро обвинил врагов Венесуэлы в применении высокотехнологичного оружия при атаках на систему электроснабжения страны. Он заявил, что их авторы и исполнители – экстремисты из оппозиции.