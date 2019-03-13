Правительство РФ направит почти 70 млрд рублей на оснащение школ отечественным ПО

Министр просвещения РФ Ольга Васильева во время встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко обсудила оснащение российских школ отечественным программным обеспечением.

В частности, к 2021-му году ожидается направить на решение данного вопроса около 70 миллиардов рублей.

По словам Васильевой, масштабное техническое переоснащение школ идет в рамках нацпроекта «Образование». Министр развеяла опасения о якобы планирующейся замене бумажных учебников на электронные. Во время переговоров речь также шла об организации питания учеников.

По мнению Матвиенко, завтраки и обеды должны быть свежеприготовленными, а поставщиков продуктов необходимо отбирать более тщательно, за что должны отвечать директора учебных заведений.