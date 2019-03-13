Мощный взрыв прогремел на газопроводе в ХМАО: видео

На магистральном газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе прогремел мощный взрыв, повлекший пожар. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как яркое зарево в буквальном смысле окрашивает небо в оранжевый цвет. Причем вспышку видно за десятки километров.

В результате ЧП специалисты перекрыли подачу топлива и пустили его по резервной ветке. Уточняется, что при взрыве никто не пострадал.

В настоящее время ремонтные бригады ждут, пока газ полностью выгорит на участке в 30 километров. Только после этого они смогут подойти ближе и осмотреть поврежденную трубу.

Все причины аварии выясняются.