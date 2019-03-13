Помпео обвинил Россию в «политическом давлении» на Украину
По мнению Помпео, Москва якобы оказывает давление на Киев «через энергетику».
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Госсекретарь США Майк Помпео обвинил России в так называемом «политическом давлении» на Украину. При этом он добавил, что «влияние» оказывается через энергетику.
«Россия использует трубопроводы для того, чтобы оказывать давление, политическое давление на Украину», - заявил Помпео на конференции CERAWeek.
Кроме того он добавил, что Россия якобы «вторглась» на Украину с целью получения «доступа к нефтяным и газовым резервам».
Ранее Москва неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве в дела Украины, а также подчеркивала, что заинтересована в разрешении внутриукраинского конфликта.
Буквально накануне Помпео вновь обвинил Россию. Тогда речь шла о покупке нефти у Венесуэлы якобы «в обход» санкций США.