Помпео обвинил Россию в «политическом давлении» на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил России в так называемом «политическом давлении» на Украину. При этом он добавил, что «влияние» оказывается через энергетику.

«Россия использует трубопроводы для того, чтобы оказывать давление, политическое давление на Украину», - заявил Помпео на конференции CERAWeek.

Кроме того он добавил, что Россия якобы «вторглась» на Украину с целью получения «доступа к нефтяным и газовым резервам».

Ранее Москва неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве в дела Украины, а также подчеркивала, что заинтересована в разрешении внутриукраинского конфликта.

Буквально накануне Помпео вновь обвинил Россию. Тогда речь шла о покупке нефти у Венесуэлы якобы «в обход» санкций США.