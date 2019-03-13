СМИ узнали о подключении певицы Началовой к аппарату искусственной вентиляции легких

Российские СМИ сообщили о подключении певицы Юлии Началовой к аппарату искусственной вентиляции легких. Между тем, ранее сама артистка опровергала информацию о своей госпитализации.

В свою очередь, менеджер Началовой Владимир Белов отказался от каких-либо комментариев, отметив, что «ничего не произошло».

Сама Началова в переписке со «Звездой» ранее подчеркивала, что в настоящее время находится в Риме. Информацию о госпитализации она не подтверждала.

О том, что Началова якобы попала в реанимацию одной из столичных больниц, стало известно 11-го марта. Сообщалось, что причиной является резко подскочивший уровень сахара в крови.

Почти сразу в социальной сети Instagram было опубликовано заявление пиар-менеджера Началовой, в котором содержалась просьба не проявлять излишнего внимания к проблемам певицы. Пояснялось, что с ней все в порядке, и она, пользуясь временным затишьем перед съемками масштабного шоу, проходит плановое обследование.