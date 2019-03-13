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Самолет из Николаевска-на-Амуре не смог вылететь в Хабаровск из-за включения датчика задымления

Наталия Майорова
04:37 13.03.2019
На борту самолета находились 23 пассажира. Пострадавших в результате ЧП нет.
Самолет из Николаевска-на-Амуре не смог вылететь в Хабаровск из-за включения датчика задымления
© Фото: pixabay

Во вторник, 12 марта, пассажирский самолет Bombardier Dash 8, принадлежащий авиакомпании «Аврора» не смог вылететь из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск. Причиной тому стало срабатывание датчика задымления в салоне самолета во время руления на взлетно-посадочную полосу.

Как отметили в авиакомпании, в результате инцидента экипаж решил не выполнять рейс.

Вместе с тем известно, что на борту самолета находились 23 пассажира. Пострадавших в результате ЧП нет.

В настоящее время воздушное судно проверяется группой технической поддержки «Авроры». Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ожидается, что рейс в Хабаровск будет выполнен в среду, 13 марта.

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