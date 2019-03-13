Саакашвили вспомнил о планах Порошенко «обменять» Крым на членство в ЕС и НАТО

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о планах украинского лидера Петра Порошенко «обменять» Крым на членство в Евросоюзе и НАТО в 2014 году. Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Видео было опубликовано на YouTube.

В частности, Саакашвили отметил, что у него был однажды разговор с Порошенко, который заявил, что «Крыма у Украины уже не будет», после чего предложил «поменять (полуостров – прим. ред.) на членство в Евросоюзе и НАТО».

Вместе с тем Саакашвили заявил, что без Крыма у Украины нет никаких шансов попасть ни в ЕС, ни в НАТО, поскольку «появляется территориальный конфликт».

Крым стал российским в результате проведенного там в 2014 году референдума. Тогда большая часть жителей высказалась за воссоединение с РФ.

Ранее Центробанк выпустил памятную монету к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Это символичные 5 рублей - по количеству прожитых совместно лет. А на оборотной стороне - мост над Керченским проливом и обновленная карта России, с полуостровом. Монета сделана из недрагоценного металла тиражом два миллиона экземпляров.