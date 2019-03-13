Спикер Рады выключил микрофон выступающему на русском языке депутату

Председатель Верховной рады Андрей Парубий выключил микрофон депутату Василию Нимченко прямо во время выступления. Причиной тому стало то, что парламентарий говорил на русском языке.

В частности уточняется, что инцидент произошел во время рассмотрения поправок в закон о государственном языке. В начале выступления Нимченко начал выступление на русском, однако спикер его прервал и потребовал перейти на украинский. Тогда парламентарий отказался, после чего Парубий просто выключил его микрофон.

При этом он аргументировал свои действия тем, что Нимченко якобы попытался «сорвать заседание некорректным поведением».

«Каждый народный депутат имеет право голоса в этом зале и выразить свою позицию, и я, как гарант этого, прошу только об одном: пожалуйста, на государственном языке», - цитирует его РИА Новости.

В настоящее время в Раде рассматривается законопроект о госязыке, согласно которому украинский язык следует использовать во всех сферах жизни. В России данный документ неоднократно подвергался критике.