В Шереметьево самолет врезался в опору освещения

В московском аэропорту Шереметьево произошел инцидент - грузовой самолет Boeing 747 получил повреждения после столкновения с мачтой освещения.

Как уточняет «Интерфакс», инцидент случился во время буксировки. В результате столкновения у самолета оказалась повреждена законцовка крыла и закрылки.

По предварительным данным, в результате аварии пострадавших нет. Все обстоятельства произошедшего уточняются.