В Шереметьево самолет врезался в опору освещения
По предварительным данным, пострадавших нет. Воздушное судно получило повреждения.
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В московском аэропорту Шереметьево произошел инцидент - грузовой самолет Boeing 747 получил повреждения после столкновения с мачтой освещения.
Как уточняет «Интерфакс», инцидент случился во время буксировки. В результате столкновения у самолета оказалась повреждена законцовка крыла и закрылки.
По предварительным данным, в результате аварии пострадавших нет. Все обстоятельства произошедшего уточняются.