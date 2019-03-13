Ученые выявили скрытую опасность городского воздуха для сердца и сосудов

Исследователи из Ратгерского университета в США пришли к выводу, что микроскопические частицы, взвешенные в воздухе и впоследствии вдыхаемые беременными женщинами, могут отрицательно сказаться на развитии сердечно-сосудистой системы плода.

Как уточняется в пресс-релизе на MedicalXpress, во время исследования ученые проанализировали влияние однократного воздействия аэрозоля диоксида титана на кровеносную систему крыс и их плодов на протяжении первого, второго и третьего триместра. В результате состояние животных сравнили с теми грызунами, которые вдыхали чистый отфильтрованный воздух.

По итогам исследования выяснилось, что на ранних сроках беременности загрязняющие вещества могут оказывать значительное воздействие на органы кровообращения плода, а конкретно – на аорту. При этом на поздних сроках беременности твердые частицы отрицательно влияли на размер эмбриона.

Ученые убеждены, что такие данные говорят о том, что беременным женщинам следует избегать районов в городах, где зафиксировано сильное загрязнение воздуха. Если же на улице наблюдается высокий уровень смога, то им желательно и вовсе остаться дома.

Ранее шведские ученые пришли к выводу, что зима несет в себе смертельную опасность для людей, страдающих сердечными заболеваниями. При понижении температуры всего на несколько градусов ниже нуля по Цельсию повышается риск сердечного приступа.