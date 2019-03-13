Трое бойцов ВСУ подорвались на минах при попытке попасть на территорию ЛНР

Трое украинских военнослужащих погибли при попытке проникнуть на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, во вторник, 12 марта, группа из десяти военнослужащих ВСУ попыталась попасть на территорию республики в районе населенного пункта Желобок. Однако в ходе операции диверсанты попали на минное поле, в результате чего трое из них подорвались.

Марочко добавил, что активность украинских военнослужащих может быть связана с предстоящей встречей в Минске.

«В очередной раз украинское военное командование в преддверии встречи в Минске осуществляет попытки дестабилизировать обстановку на линии боевого соприкосновения», - цитирует его портал «Новороссия».

При этом Марочко добавил, что диверсанты спешно эвакуировали тела двух бойцов ВСУ, а еще одного украинского военнослужащего бросили «в ходе бегства».

Ранее солдаты ВСУ убили своего командира, когда тот сделал им замечание за распитие алкоголя. Инцидент произошел шестого марта в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.