В США на жилой дом рухнул самолет
Пилот двухмоторного самолета погиб на месте. О других жертвах инцидента информации пока нет.
© Видео: Carter Waide, twitter © Фото: Carter Waide, twitter
В американском штате Огайо произошла авиакатастрофа - двухмоторный самолет рухнул на жилой дом в городе Мадейра.
Как уточняет ABC, пилот воздушного судна погиб на месте. В настоящее время информации о других жертвах инцидента пока нет.
Вместе с тем известно, что в доме, на который рухнул самолет, никто не пострадал. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.
Кадры с места инцидента были опубликованы в Twitter.