В США на жилой дом рухнул самолет

В американском штате Огайо произошла авиакатастрофа - двухмоторный самолет рухнул на жилой дом в городе Мадейра.

Как уточняет ABC, пилот воздушного судна погиб на месте. В настоящее время информации о других жертвах инцидента пока нет.

Вместе с тем известно, что в доме, на который рухнул самолет, никто не пострадал. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

Кадры с места инцидента были опубликованы в Twitter.