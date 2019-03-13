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Битва титанов: ученые увидели в редчайшем столкновении галактик «предвестник» конца света

Наталия Майорова
01:35 13.03.2019
По мнению исследователей, через четыре миллиарда лет наша галактика может так же столкнуться с другой - Андромедой, - в результате чего произойдет ее полное уничтожение.
Битва титанов: ученые увидели в редчайшем столкновении галактик «предвестник» конца света
© Фото: NASA

Редкое явление удалось снять телескопу Hubble - столкновение двух галактик, которое произошло в 230 миллионах световых лет от Земли. Изображение удивительной «битвы» опубликовали астрономы NASA и ESA в Twitter.

В частности отмечается, что скопление звезд и планет впервые было замечено астрономами в 1864 году и получило название NGC 6052. При этом исследователи долгое время пытались разглядеть эту туманность, принимая ее за некий космический объект. Однако в середине XX века российский ученый Борис Воронцов-Вельяминов заявил, что это явление является ничем иным, как двумя взаимодействующими галактиками.

В результате «битву титанов» удалось снять лишь накануне благодаря телескопу Hubble.

Специалисты убеждены, что Млечный путь может повторить судьбу NGC 6052, то есть через четыре миллиарда лет наша галактика может столкнуться с другой – Андромедой. Если к тому времени Земля не перестанет существовать, отмечают исследователи, то ее ожидает полное уничтожение, равно как и Млечный путь, уточняется на сайте NASA.

Ранее ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев в интервью «Звезде» рассказал, что в ближайшие 50-100 лет никакого конца света не будет, как и столкновения с космическим объектом Нибиру, которое ожидалось еще 16 августа прошлого года.

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