Глава Крыма встретился с экипажем судна «Норд»

Глава республики Крым Сергей Аксенов во время рабочей поездки в Керчь встретился с членами экипажа российского судна «Норд». Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой правительства полуострова.

В частности отмечается, что во время переговоров были затронуты рабочие вопросы, чтобы моряки могли выйти в море.

«Составили план действий и определили конкретные сроки исполнения», - говорится в заявлении.

В свою очередь, моряки выразили благодарность Аксенову за внимание к их проблемам.

Российский траулер «Норд» почти год удерживали на Украине. Экипаж под надуманным обвинением заставляли отказаться от российского гражданства. Двадцать восьмого января супруга капитана судна Владимира Горбенко сообщила, что он не выходит на связь уже два дня. Адвокат Горбенко рассказал, что моряк под подпиской о невыезде, он вышел из дома в середине дня 26 января, и его дальнейшая судьба неизвестна.

Два человека вернулись в Россию через Белоруссию, еще семь человек 30 октября обменяли на украинских моряков судна ЯМК-0041. Горбенко оставили на территории Украины, где ему грозило до пяти лет лишения свободы, однако позже ему удалось вернуться домой.