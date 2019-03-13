В штабе Порошенко подсчитали, сколько пьет президент Украины

В избирательном штабе украинского президента Петра Порошенко отреагировали на сообщения о том, что глава страны страдает от алкоголизма.

Как уточнил представитель штаба Олег Медведев, данная информация якобы является «фейком». Он подчеркнул, что Порошенко практически не употребляет алкоголь.

«Даже в каких-то не очень частых для меня ситуациях, когда появлялись какие-то бокалы с шампанским или еще что-то, он не пьет, а скорее пригубливает», - заявил он в эфире телеканала ZIK.

Вместе с тем в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Порошенко подозревается в выступлении перед публикой в нетрезвом виде. Например, во время запуска аэроэкспресса Киев - Борисполь, украинский президент сначала произнес невнятную восторженную речь, а спустя день поезд сломался.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал об алкогольных пристрастиях Порошенко.