Астронавт NASA назвал российскую ракету «Союз» чудом

Астронавт NASA Ник Хейг назвал российскую ракету-носитель «Союз-ФГ» инженерным чудом.

Как он отметил в своем Twitter, следующий запуск «Союза» должен стать уже 1901-м по счету.

«40 тонн качественного оборудования и 270 тонн топлива, это инженерное чудо!», - подчеркнул он.

Известно, что в четверг, 14 марта, ракета-носитель должна вывести на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-12» с космодрома Байконур. При этом участниками полета, который продлится 203 дня, станут россиянин Алексей Овчинин, а также два американца - Кристина Кук и Ник Хейг.