Массовая драка курьеров по доставке еды в центре Москвы попала на видео

В центре российской столицы произошла массовая драка между курьерами сервисов по доставке еды. Очевидцам удалось снять конфликт на видео.

В частности отмечается, что драка произошла вблизи станции метро «Кузнецкий мост».

На ролике, опубликованном на YouTube, видно, как перепалка между несколькими мужчинами произошла на пешеходной улице. Среди них оказались представители разных служб доставки. При этом вокруг драки собрались прохожие.

В какой-то момент курьер в зеленой форме схватил сумку с едой и несколько раз ударил ей оппонента. В ответ соперник начал бить обидчика ногами. Чем закончилась потасовка - неизвестно.