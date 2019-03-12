В ЕС выразили сожаление о решении Лондона вновь отвергнуть проект соглашения по Brexit

В Евросоюзе выразили сожаление о решении британских депутатов в очередной раз отвергнуть проект соглашения с сообществом об условиях выхода Великобритании из ЕС.

Как во вторник, 12 марта, сообщил представитель Совета Евросоюза, невозможно представить, «что еще можно сделать».

«Мы сожалеем о решении парламента в очередной раз отвергнуть соглашение. Мы сделали все возможное», - цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что британские депутаты в очередной раз отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. В частности, в ходе голосования в Палате общин 391 депутат отклонил проект соглашения, который был внесен в нижнюю палату парламента премьер-министром Терезой Мэй. «За» высказались 242 народных избранника.