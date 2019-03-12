В ЕС выразили сожаление о решении Лондона вновь отвергнуть проект соглашения по Brexit
По словам представителя Совета Евросоюза, в настоящее время невозможно представить, «что еще можно было бы сделать».
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В Евросоюзе выразили сожаление о решении британских депутатов в очередной раз отвергнуть проект соглашения с сообществом об условиях выхода Великобритании из ЕС.
Как во вторник, 12 марта, сообщил представитель Совета Евросоюза, невозможно представить, «что еще можно сделать».
«Мы сожалеем о решении парламента в очередной раз отвергнуть соглашение. Мы сделали все возможное», - цитирует сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось, что британские депутаты в очередной раз отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. В частности, в ходе голосования в Палате общин 391 депутат отклонил проект соглашения, который был внесен в нижнюю палату парламента премьер-министром Терезой Мэй. «За» высказались 242 народных избранника.