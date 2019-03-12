В Конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским

Палата представителей американского конгресса во вторник, 12 марта, одобрила законопроект, согласно которому Белому дому запрещается признавать российский суверенитет над Крымом. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter пресс-офиса палаты.

В частности отмечается, что палата одобрила законопроект «о непризнании присоединения Крыма». «За» высказались 427 представителей, а «против» - лишь один член палаты.

В тексте документа также отмечается, что существует исключение для президента, который может нарушить существующее правило, если своими действиями будет отвечать «интересам национальной безопасности».

Теперь, если законопроект будет одобрен обеими палатами конгресса США, то документ направят на подпись главе американского государства.

Крым стал российским регионом после проведенного там в 2014 году референдума, по результатам которого подавляющее большинство избирателей высказались за воссоединение с Россией.

Буквально накануне Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил аналогичный законопроект, который запрещает Белому дому признавать присоединение Крыма к России. Решение было принято единогласно.