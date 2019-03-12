Центробанк выпустил памятную монету к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией

Выпуском памятной монеты Центробанк решил отметить пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией.

Ее номинал красуется на аверсе. Это символичные 5 рублей - по количеству прожитых совместно лет.

А на оборотной стороне - мост над Керченским проливом и обновленная карта России, с полуостровом. Монета сделана из недрагоценного металла тиражом два миллиона экземпляров.

И уже с сегодняшнего дня ей можно расплачиваться на всей территории страны.

