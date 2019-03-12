Британские парламентарии повторно отвергли соглашение с ЕС по Brexit. Теперь им предстоит проголосовать за или против выхода из Евросоюза без соглашения.

В ходе голосования 391 депутат Палаты общин выступил против проекта соглашения, предложенного Терезой Мэй, 242 парламентария высказались за его принятие.

В январе перевес противников сделки составил 230 голосов. Таким образом, за 17 дней до даты официального выхода королевства из ЕС Лондон и Брюссель так и не сформировали условия Brexit.