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США анонсировали новые санкции против Венесуэлы

Роман Захаров
22:14 12.03.2019
Ограничительные меры затронут финансовые организации государства.
США анонсировали новые санкции против Венесуэлы
© Фото: Li Muzi, globallookpress

Новые санкции США против Венесуэлы коснутся финансовых организаций. Соответствующее заявление сделал специальный представитель США по латиноамериканской стране Эллиотт Абрамс.

Он также сообщил, что отзыв американских дипломатов из Венесуэлы не означает, что подход Вашингтона к ситуации в этой стране изменился. По словам дипломата, Соединенные Штаты по-прежнему «рассматривает все варианты».

«Ничего не изменилось. Мы продолжаем так говорить: рассматриваются все варианты... Могу повторить то, что говорил президент (США Дональд Трамп - прим. ред.) - всегда рассматриваются все варианты», - заявил Абрамс.

Ранее в Госдепартаменте США допустили возможность введения санкций за сотрудничество с властями Венесуэлы. Как заявил Эллиотт Абрамс, соответствующее решение «будет зависеть от поведения режима».

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