Самолет Airbus 321 Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Софии

Самолет Airbus 321 авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Брюсселя в Стамбул, совершил вынужденную посадку в столице Болгарии Софии из-за технической неполадки. Об этом сообщает агентство DHA.

По данным bTV, у самолета отказал один двигатель. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал. В связи с инцидентом все рейсы, вылетающие из аэропорта Софии, задерживаются.