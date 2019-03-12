«Перепутали ноты с пулями» - итальянский певец Аль Бано прокомментировал внесение его имени в черный список Украины

Известный итальянский певец Аль Бано считает полным абсурдом включение его имени в черный список Украины.

«Они перепутали ноты с пулями», - так прокомментировал Бано решение Минкульта Украины.

Певца, исполнителя легендарной «Феличиты», внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Более того, на Украине теперь запретят все фильмы и сериалы с его участием. Мало кто знает, но Альбано Карризи - это полное имя певца, - к тому же актер и сценарист.

Чем именно 75-ти летний артист так опасен для Украины - не уточняется. Сам он в полнейшем недоумении, говорит - пел в разных странах, но еще никто его как угрозу не воспринимал.

Правда, певец вспомнил, что как-то высказывался положительно о политике российского президента, который много сделал для единства России, страны, связывающей разные народности и религии.

Вопрос «что я вам сделал плохого?» Аль Бано намерен адресовать украинскому послу в Италии. Артист также отметил, что выступать с концертами на Украине он в ближайшее время и так не планировал.