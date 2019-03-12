В сирийском лагере «Рукбан» создается угроза распространения опасных заболеваний

В лагере беженцев «Рукбан», находящемся на сирийско-иорданской границе, создается угроза возникновения очагов распространения эпидемий. Об этом сообщил в ходе брифинга руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

По его словам, в «Рукбане» с каждым днем ухудшается положение беженцев. По данным космической фотосъемки, свалки мусорных отходов и стихийные захоронения на территории лагеря расположены в непосредственной близости от мест проживания беженцев и точек розлива питьевой воды. Все это создает угрозу возникновения очагов распространения опасных заболеваний. При этом США, под контролем которых находится печально известный лагерь, не позволяют его «заложникам» покинуть его.

«Отказ американской стороны гарантировать безопасный выход беженцев из лагеря через контролируемую США зону вокруг базы в Эт-Танфе и обеспечить их право на свободный выход к местам постоянного проживания срывает выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан», - сказал генерал-майор.

Ранее в Минобороны рассказали о том, что беженцы в лагере получают всего около 5 литров воды в сутки на все нужды.

Лагерь «Рукбан» расположен на сирийско-иорданской границе. Всего в нем находится около 50 тысяч беженцев. Несмотря на готовность властей Сирии разместить всех беженцев на территории страны, США насильно удерживают их и не заинтересованы в разрешении катострофической ситуации в печально известном лагере.

Кроме того, руководитель российского Центра также отметил в ходе своего выступления продолжающиеся обстрелы жилых кварталов сирийских городов со стороны боевиков, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Так, за прошедшие сутки террористы нанесли не менее 13 ударов по населенным пунктам в провинциях Идлиб, Хама, Алеппо и Латакия.

Купчишин также сообщил о проведенных российскими военными еще одной гуманитарной акции в Сирии. Так, за прошедшие сутки офицеры российского Центра раздали гумпомощь в населенном пункте Мейда провинции Дамаск, в ходе которой нуждающимся жителям раздали 500 продовольственных наборов.