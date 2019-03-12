Капитан арестованного в Турции судна намерен перекрыть Босфор

Российский капитан арестованного в Турции судна Streamline Бахман Багиров намерен перекрыть пролив Босфор, из-за долгов по выплатам зарплат экипажу.

По лсовам капитана, общая сумма задолженности перед работниками судна составляет $120 тыс.

«Готовлюсь перекрыть Босфор, сообщил береговым службам и компании. С консулом не общался. Без экипажа я не смогу ничего делать, но отвечать за это буду только я один», - написал Багиров в своей соцсети.

Судно, вышедшее из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт, было арестовано в июне 2018 года. На борту находятся восемь граждан России, которые не получают зарплату с начала июня. Судовладельцем корабля является турецкая компания Аkса Shipping.