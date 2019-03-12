Россияне смогут напрямую сообщать в Минтранс о плохих дорогах

«Как будто танк прошел» - часто говорят россияне о наших дорогах. Так вот, теперь при помощи специального приложения «Карта убитых дорог», которое Общероссийский народный фронт запустил летом прошлого года, жаловаться на состояние дорог можно будет напрямую в Министерство транспорта.

Как «Звезде» рассказали в ОНФ, приложение интегрировали с информационной системой Минтранса и каждая заявка в приложении будет автоматически попадать на стол ответственного чиновника. «На стол» - это, конечно, фигура речи. На самом деле, на мобильное устройство.

«Та жалоба, которая приходит в наш проект, она автоматически через систему управления уже отображается на планшете чиновника, который отвечает за дороги. И он видит, что эта карта становится весной красная, есть планы, которые отмечены другими цветами и, например, можно составить план по ремонту ям, которые добавили граждане, то есть, этой информацией можно пользоваться. И нужно пользоваться», - рассказывает Александр Васильев член центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

В ОНФ говорят, что будут отслеживать и реакцию чиновников на поступившие заявки - в конце года пройдет масштабная ревизия.