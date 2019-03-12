S7 приостанавливает эксплуатацию Boeing 737 MAX 8
Авиакомпания S7 Airlines временно приостановит эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX 8 с 13 марта. Об этом сообщается на сайте компании.
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S7 приостанавливает эксплуатацию Boeing 737 MAX 8
Авиакомпания S7 Airlines временно приостановит эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX 8 с 13 марта. Об этом сообщается на сайте компании.
В ДPУГИХ CMИ
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