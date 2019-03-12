В «Северном потоке-2» ответили на резолюцию Европарламента о закрытии проекта

В компании Nord Stream 2 AG ответили на резолюцию Европарламента о закрытии проекта. По словам официального представителя компании Йенса Мюллера, резолюция не имеет обязательной силы и не изменяет правовую базу, регулирующую реализацию данного проекта.

Ранее в Европарламенте приняли резолюцию о политических отношениях ЕС и России, в которой содержатся предложения остановить проект «Северный поток — 2».

«Европарламент сегодня принял необязывающую политическую резолюцию о состоянии отношений между ЕС и Россией», - приводит ФАН слова Мюллера.

Он отметил, что резолюция включает свыше 50 пунктов и проект «Северный поток» лишь один из них.