В ГИБДД рассказали, когда введут штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

В России в 2020-2021 годах могут сложиться условия для снижения до 10 км/ч порога для штрафов за скорость. Об этом заявил руководитель Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.

«Я думаю, что если мы в 2019 году примем конструктивное решение, то за период полутора лет это в принципе сделать можно», - приводит ТАСС слова правоохранителя.

По словам Черникова, перед тем, как принять решение о снижении порога штрафов нужно проинспектировать все дороги. При этом он почеркнул, что на некоторых из них максимально разрешенную скорость можно увеличить.

Глава ГИБДД также обратил внимание на то, что данное инспектирование уже начато.

«Я думаю, что в принципе это реально реализовать за 2019-2020 годы», - сказал он.

Пол словам начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, он поддерживает снижение с 20 км/ч до 10 км/ч порога для штрафов за скорость.

«Конечно, поддерживаем. Это необходимо делать», - отметил Михаил Черников.

При этом он добавил, что превышение скорости на каждый 1 км/ч увеличивает риск смерти в результате столкновения на 3%. Таким образом, по словам полицейского, при превышении скорости на 20 км/ч риск погибнуть возрастает на 60%.

В конце февраля в ГИБДД раскрыли сроки введения электронных прав, которые, считают в ведомстве, облегчат жизнь российских автомобилистов.