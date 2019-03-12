ЕС закрыл свое воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8

Полеты Boeing 737 MAX 8 в воздушном пространстве Евросоюза временно приостановлены. Это связано в решением Европейского агентства авиационной безопасности.

Такие меры принимаются до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Ранее сообщалось, что Франция, Великобритания, Германия и Австрия закрыли воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8.

В воскресенье, 10 марта, в Эфиопии произошла авиакатастрофа с участием самолета Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines. Жертвами инцидента стали 157 человек.