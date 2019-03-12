Путин распорядился подготовить предложения по увеличению темпов газификации России

О растущих потребностях европейских потребителей газа сегодня в Кремле президент РФ Владимир Путин говорил с главой «Газпрома». Алексей Миллер сообщил: в одну только Германию в прошлом году Россия поставила около 60 миллиардов кубометров топлива.

Но большая часть встречи была посвящена газификации российских регионов.

«У меня к Вам просьба. Подготовьте, пожалуйста, предложения компании “Газпром” по увеличению темпов газификации внутри страны, с тем чтобы мы могли синхронизировать эту работу и с Правительством, и с регионами», - сказал глава государства, обращаясь к Миллеру.

Глава газового предприятия, в свою очередь, заявил, что по итогам 2018 года было «построено более 2 тысяч километров газопроводов, газифицировано 272 населенных пункта и газифицировано более 49 тысяч домовладений». Он также подчеркнул, что газификация в России могла бы идти быстрее, если бы регионы были в состоянии поддерживать высокие темпы работы «Газпрома».