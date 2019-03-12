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Адвокат матери «девочки-маугли» намерена обжаловать арест

Анастасия Евдокимова
20:04 12.03.2019
По словам адвоката матери брошенной пятилетней девочки,женщина считает обвинение несправедливым.

Адвокат Ирины Геращенко, матери найденной в московской квартире пятилетней «девочки-маугли» рассказала журналистам, что намерена обжаловать арест.

По словам Светланы Соломатиной, ее только сегодня назначили на дело Геращенко, и она еще не полностью ознакомилась с материалами, но с обвиняемой поговорить успела.

«Она говорит, что это провокация, но не знает, чья. Пока она не готова это озвучить. Насчет резинки на шее ребенка, она утверждает, что ее не было. Обжаловать арест мы обязательно будем», - рассказала журналистам Соломатина.

Ранее сообщалось, что Савеловский суд арестовал мать найденной в квартире в Москве пятилетней девочки. Она обвиняется в покушении на убийство девочки. Гаращенко не признает свою вину и считает, что это несправедливо.

10 марта СК РФ возбудил уголовное дело в отношении матери, которая бросила свою пятилетнюю дочь в захламленной бытовыми отходами квартире на Ленинградском шоссе в Москве.

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