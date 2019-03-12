Модернизация систем доставки ядерных зарядов названа основным приоритетом в бюджете Пентагона

Модернизация средств доставки ядерных зарядов названа основным приоритетом в бюджетной заявке Пентагона на 2020 финансовый год. Документ был обнародован во вторник, 12 марта.

«Модернизация наших систем доставки ядерных зарядов является приоритетом министерства (обороны - прим. ред.) номер один, и полное финансирование данных программ заложено в бюджетную заявку на 2020 финансовый год», - говорится в сообщении.

Как, в свою очередь, заявил представитель объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Энтони Иерарди, в следующем финансовом году Пентагон намерен запросить у конгресса 2,6 миллиарда долларов на разработку гиперзвукового оружия.

2020 финансовый год наступает в США 1 октября 2019 года. Согласно проекту, который до утверждения будет обсуждаться американским конгрессом и может быть изменен, бюджет Пентагона в 2020 году предусмотрен в размере 750 миллиардов долларов, что на 5% больше, чем в текущем году.