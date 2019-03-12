В МИД РФ оценили обстановку в Алжире
Россия надеется на решение проблем в Алжире «в русле общенационального диалога»
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Алжире.
«Рассматриваем происходящие в Алжире события как сугубо внутреннее дело дружественной России страны», — говорится в сообщении на сайте МИД.
В ведомстве надеются, что возникающие в Алжире проблемы будут решаться в рамках общенационального диалога с ориентиром на обеспечение стабильности в интересах граждан страны.
Ранее 82-летний президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика на фоне масштабных акций протеста в стране отказался от намерения баллотироваться на пятый президентский срок. Глава государства также отправил в отставку правительство и анонсировал кадровые перестановки в кабмине.
Он также заявил об отсрочке запланированных на 18 апреля президентских выборов.