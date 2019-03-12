Патрушев рассказал о стимулировании развития производства гражданской продукции на предприятиях ОПК

Нацпроекты могут стимулировать развитие производства гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Ижевске.

Кроме диверсификации ОПК, участники обсудили проблемы подростковой преступности, а также безопасность на дорогах. Николай Патрушев отметил, что нарушения правил дорожного движения должно строго наказываться, вплоть до уголовной ответственности. А требования к уровню подготовки водителей необходимо повышать.

Перед совещанием секретарь Совбеза побывал на концерне «Калашников». Там ему показали новинки предприятия, а также познакомили с возможностями производства современного и перспективного стрелкового вооружения, в частности, всей линейкой знаменитого автомата Калашникова.