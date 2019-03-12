Четыре европейские страны закрыли воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8

Франция, Великобритания, Германия и Австрия закрыли воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8. Это связано с участившимся случаями авиапроисшествий с участием данной модели самолета.

В воскресенье, 10 марта, в Эфиопии произошла авиакатастрофа с участием самолета Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines. Жертвами инцидента стали 157 человек.

За несколько месяцев до этой трагедии произошла еще одна авария с участием данной модели самолета.

Во вторник, 12 марта, СМИ сообщили, что командир следовавшего в Тель-Авив Boeing 737 Max авиакомпании Norwegian развернул лайнер в воздухе и принял решение вернуться в Стокгольм. О том, что стало причиной ЧП, в настоящий момент неизвестно.

Всего от использования этой модели авиалайнера отказались более 25 компаний по всему миру.

