Мать московской «девочки-маугли» арестовали

Савеловский суд Москвы постановил арестовать мать московской «девочки-маугли» Ирину Геращенко сроком до 10 мая. Ее обвиняют в покушении на убийство.

«Арестовать Ирину Геращенко сроком на два месяца», - огласила судья.

Защита подозреваемой просила для нее домашнего ареста, но суд отказал в этом. Адвокат собирается обжаловать арест. Отмечается, что женщину направят на психиатрическую экспертизу.

Ранее в беседе с журналистами перед оглашением приговора Ирина Геращенко рассказала, что считает произошедшее несправедливостью и возможной провокацией или местью со стороны соседей.

Пятилетнюю девочку с признаками анорексии нашли сотрудники правоохранительных органов в воскресенье в квартире в Москве в антисанитарных условиях. Ребенок плакал, украшение у него на шее вросло в кожу. Сейчас он находится в больнице. Мать девочки задержана, возбуждено дело по статье «Покушение на убийство».