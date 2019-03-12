Следовавший в Тель-Авив Boeing 737 Max авиакомпании Norwegian развернулся в воздухе и возвращается в Стокгольм. О том, что стало причиной ЧП, в настоящий момент неизвестно.

Напомним, 10 марта в Эфиопии произошла авиакатастрофа с участием самолета Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines. Жертвами инцидента стали 157 человек.

Стоит отметить, что за несколько месяцев до этой трагедии произошла еще одна авария с участием данной модели самолета. Специалисты связали случаи между собой, после чего некоторые авиаперевозчики отказались от использования Boeing 737 Max.

Кроме того, Великобритания, Франция и Австрия закрыли свое воздушное пространство для данной модели самолетов.