Boeing 737 Max авиакомпании Norwegian развернулся в воздухе и возвращается в Стокгольм
О том, что стало причиной ЧП, в настоящий момент неизвестно.
© Фото: Kalousek Rostislav, CTK, Globallookpress
Следовавший в Тель-Авив Boeing 737 Max авиакомпании Norwegian развернулся в воздухе и возвращается в Стокгольм. О том, что стало причиной ЧП, в настоящий момент неизвестно.
Напомним, 10 марта в Эфиопии произошла авиакатастрофа с участием самолета Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines. Жертвами инцидента стали 157 человек.
Стоит отметить, что за несколько месяцев до этой трагедии произошла еще одна авария с участием данной модели самолета. Специалисты связали случаи между собой, после чего некоторые авиаперевозчики отказались от использования Boeing 737 Max.
Кроме того, Великобритания, Франция и Австрия закрыли свое воздушное пространство для данной модели самолетов.