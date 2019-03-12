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«Всем оставаться на местах, будет обыск»: пассажиры лайнера «Уральских авиалиний» рассказали об экстренной посадке в Баку

Роман Захаров
18:23 12.03.2019
Журналисты встретили в Москве самолет А-321, который накануне экстренно сел в Баку из-за сообщений о бомбе.

В столичном аэропорту Домодедово приземлился самолет «Уральских авиалиний», который накануне экстренно сел в Баку из-за сообщения о бомбе на борту. Затянувшийся рейс из Бахрейна встречали журналисты и родственники пассажиров. Они рассказали, что происходило после того, как была найдена записка о взрывчатке.

«Мы не знали, что произошло, командир корабля объявил, чтобы все оставались на своих местах. Будет проведен обыск, не обыск, а точнее, досмотр вещей. Стюардессы начали аккуратно проверять личные вещи. В этот момент мы почувствовали снижение», - рассказал «Звезде» пассажир рейса Владимир Грейс.

«Паники не было, был легкий мандраж за счет того, что самолет кружил. Полки шерстят, самолет кружит, резко начинает снижаться, ну, заходить на посадку. Так, немножко было неприятно», - вспоминает Роман Лапин.

В самолете находились 225 человек. После незапланированного приземления в Баку всех эвакуировали. А затем разместили в гостинице. После осмотра лайнера пассажиры вернулись на нем в Москву.

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