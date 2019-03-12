Лечащий врач рассказал о речевых способностях московской «девочки-маугли»

Главный врач детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой, главный педиатр Департамента здравоохранения г. Москвы Исмаил Османов рассказал о состоянии госпитализированной пятилетней девочки Любы, которую в воскресенье нашли в заваленной мусором квартире на севере Москвы.

По словам врача, девочка пока не заговорила, но у нее идет активная социальная реабилитация.

«Она ест, улыбается, никаких признаков нарушения здоровья у нее сейчас нет. Она пока не говорит, но думаю, после работы с психологами мы восстановим все ее навыки», - рассказал в беседе со «Звездой» Османов.

По словам врача, прогнозы по развитию ребенка позитивные.

«Сейчас мы лечим респираторные изменения, а дальше работа с психологами, с неврологами будем совместно работать. А потом реабилитация, я думаю, в санаторий ее направим профильный», - добавил доктор.

Ранее мать девочки в суде назвала произошедшее провокацией и возможной местью соседей. Она утверждает, что не была дома всего несколько часов.

Пятилетнюю девочку с признаками анорексии нашли сотрудники правоохранительных органов в воскресенье в квартире в Москве в антисанитарных условиях. Ребенок плакал, украшение у него на шее вросло в кожу. Сейчас он находится в больнице. Мать девочки задержана, возбуждено дело по статье «Покушение на убийство».