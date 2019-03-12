Преподавателя Института ВМС Украины уволили за «антиукраинские идеи»

Командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уволило с занимаемой должности преподавателя кафедры тактики и общих военных наук Института ВМС Национального университета «Одесская морская академия» (ИВМС НУ «ОМА») Андрея Поспелова за якобы распространение антиукраинских идей. Информацию об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины на своей официальной странице в Facebook.

Скандал вокруг Поспелова разгорелся несколькими месяцами ранее, когда активисты общественной организации «Народная люстрация» обвинили специалиста в сепаратизме. Поводом для громких обвинений стало то, что Поспелов являлся создателем учебного пособия для одесских школьников под названием «Одесса - мой город родной».

В материале, помимо прочего, говорилось, что Одесса была административным центром Новороссийского генерал-губернаторства. Именно это активисты посчитали «пропагандой Новороссии».

Кроме того, «Народную люстрацию» возмутило, что в учебном пособии слабо отражена роль украинских националистов в жизни города, а также поставлена под сомнение легитимность киевской Центральной рады во время Гражданской войны.

Активисты пожаловались на Поспелова в Минобороны Украины, которое созвало соответствующую комиссию для изучения трудов преподавателя. После двух месяцев проверок комиссия постановила, что «идеологическая концепция Поспелова является неприемлемой для научно-педагогического работника военного учебного заведения».

Преподавателя также обвинили в том, что он якобы ведет «платную пропагандистскую работу в пользу страны-агрессора». Кроме того, участники «Народной люстрации» решили передать материалы данного дела в контрразведку СБУ.