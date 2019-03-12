Басманный суд временно отстранил Рауфа Арашукова от должности сенатора

Рауф Арашуков отстранен от должности сенатора на время следствия. Соответствующее решение принял Басманный суд российской столицы.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о временном отстранении Арашукова от должности», - заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предъявил обвинение фигуранту дела о мошенничестве с газом, советнику генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову.

Напомним, сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова задержали 30 января в зале заседаний Совфеда. Его обвиняют в двух убийствах и давлении на свидетелей. Также были арестованы его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома», и несколько знакомых семьи.