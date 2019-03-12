Мать московской «девочки-маугли» назвала произошедшее провокацией

В Савеловском суде Москвы проходит заседание по уголовному делу в отношении матери брошенной в захламленной квартире в Москве пятилетней девочки. Как сообщает корреспондент «Звезды», женщина назвала произошедшее провокацией или возможной местью со стороны соседей.

«У каждого своя жизненная позиция. Соседи соседям рознь. И если это люди за что-то мстят, то ради бога», - сказала она.

Что касается ужасающей обстановки в квартире, то женщина объяснила это трудной жизненной ситуацией.

«Мы живем с ней (дочерью - прим. ред.) вдвоем. Муж был изначально. Его посадили, когда ребенку было четыре месяца. Когда он вышел на свободу, он нас оставил. О дальнейшем его существовании мы не знаем», - рассказала она в разговоре с журналистами.

На вопросы, как могла резинка от волос врасти в шею ребенка и видела ли это мать, женщина ответила, что замечала у дочери шрам, но о полной картине представления не имеет, хотя при этом утверждает, что дома отсутствовала всего несколько часов.

Пятилетнюю девочку с признаками анорексии нашли сотрудники правоохранительных органов в воскресенье в квартире в Москве в антисанитарных условиях. Ребенок плакал, украшение у него на шее вросло в кожу. Сейчас он находится в больнице. Мать девочки задержана, возбуждено дело по статье «Покушение на убийство».