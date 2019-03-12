Мать брошенной в квартире в Подмосковье девочки привлечена к ответственности

Мать девочки, брошенной в квартире в Подмосковье, привлечена к административной ответственности. Об этом сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Мать пятилетней девочки, оставленной без присмотра дома, привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"», - сказала Петрова.

Материалы дела направлены на проверку в отдел комиссии по делам несовершеннолетних для принятия мер. Сейчас девочка госпитализирована, врачи Раменской детской больницы оценивают ее состояние.

Ребенка нашли во вторник днем после звонка соседей в полицию. Они заявили, что пятилетняя девочка одна в квартире со вчерашнего дня.