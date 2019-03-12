Ураган выдул тысячи уголовных дел из окна Апелляционного суда Киева: видео

Тысячи уголовных дел оказались разбросаны по Соломенской площади в Киеве после прошедшего там мощного урагана. Порывы ветра не только поломали деревья в украинской столице, но и вышвырнули из здания Апелляционного суда множество документов.

Видео последствий удара стихии было размещено в паблике «Киев оперативный» в социальной сети Facebook. На записи видно, что вся площадь и прилегающая к ней проезжая часть усеяны бумагами, вылетевшими из окна здания суда.

Пользователи соцсети начали активно обсуждать инцидент.

«В полиции Киева тоже, видимо, такие ураганы, а то уже месяц не могут найти, куда делось мое заявление», - гласит один из комментариев.

Ранее сообщалось, что сразу несколько травяных пожаров произошло в Вышгородском районе Киевской области. Позже кадры ЧП были опубликованы в Интернете.