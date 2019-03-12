МИД Венесуэлы дал дипломатам США 72 часа, чтобы покинуть страну

Американские дипломаты должны покинуть Венесуэлу не позднее чем через 72 часа. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в своем Twitter.

«Американский дипломатический персонал должен покинуть территорию Венесуэлы в течение 72 часов», - написла Арреаса.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен в ближайшее время отозвать всех оставшихся в Венесуэле дипломатов. Причиной называлось то, что присутствие американских дипломатов в Боливарианской Республике «ограничивает политику» США.

Политический кризис в Венесуэле достиг своего пика 23 января, когда оппозиционный политик Хуан Гуайдо без каких-либо демократических процедур объявил себя временным президентом вместо Николаса Мадуро и немедленно заслужил признание со стороны Штатов, Канады и нескольких латиноамериканских государств. Мадуро в ответ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела и разорвал дипломатические отношения.